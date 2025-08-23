Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Що відомо про загибель льотчика МіГа?

Наразі інформації досить мало.

Уночі 23 серпня 2025 року, після виконання бойового завдання при заході на посадку, загинув пілот винищувача МіГ-29 майор Бондар Сергій Вікторович, 1979 року народження,

– написали в ПС.

Там запевнили: причини та обставини катастрофи встановлюють. І висловили співчуття рідним та близьким.

24 Канал також висловлює співчуття усім, хто знав загиблого.