Відео опублікували Повітряні сили ЗСУ в середу, 21 травня, передає 24 Канал. Це нічна бойова робота Yellowtail – льотчика бригади тактичної авіації повітряного командування "Захід".

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Повітряні сили показали знищення БпЛА

На відео з борта винищувача МіГ-29 – знищення ударного дрона типу "Шахед" під час відбиття російського масованого авіаційного удару по інфраструктурних об’єктах. На бойовому рахунку льотчика – понад 100 вильотів.

Він (Yellowtail – 24 Канал) постійно готовий за бойовим наказом підняти бойову машину в небо для захисту рідної землі від ворожих ударів з повітря,

– йдеться в повідомленні.

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Для відбиття ворожих ракетно-авіаційних ударів залучають усі сили й засоби повітряного командування – зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби та навіть винищувальну авіацію.

Нагадаємо, уночі 21 травня Росія запустила на Україну 76 ударних дронів типу "Шахед" і безпілотників-імітаторів з 3 напрямків – Курськ, Орел, Брянськ. Оборонці неба знешкодили 63 повітряні цілі, унаслідок атаки постраждали Харківська та Сумська області.