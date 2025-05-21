Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Скільки "Шахедів" збили 21 травня

З 00:30 21 травня Росія атакувала Україну 76 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Окупанти запускали дрони з 3 напрямків, – Курськ, Орел, Брянськ.

Повітряний напад агресора відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00 протиповітряною обороною знешкоджено 63 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни,

– заявили Повітряні сили.

Уточнили, що 22 безпілотники збито вогневими засобами ураження, ще 41 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Харківська й Сумська області.

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Скільки безпілотників збили 21 травня / Інфографіка Генштабу ЗСУ