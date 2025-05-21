Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
До теми Повітряні сили попередили про небезпеку від дронів-імітаторів, які запускає Росія
Що відомо про повітряну тривогу
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"Шахеди" атакували Суми: є влучання у підприємства, пошкоджена система електропостачання
У Сумах ворог атакував 2 підприємства. По одному зафіксовано 5 влучань, по іншому – 2. У деяких районах міста тимчасово відсутнє електропостачання
Тим часом монітори інформують, що дронів ворога в нашому небі на цей час не видно.
Суми атакували російські БпЛА, пише ОВА. Є влучання в промислові обʼєкти, пошкоджені лінії електропередач.
Міська влада додає, що ворог атакував 2 підприємства. По одному зафіксовано 5 влучань, по іншому 2.
Інформації щодо загиблих чи постраждалих наразі немає. У деяких районах міста тимчасово відсутнє електропостачання.
Житомир – до вас ворожий БпЛА з півночі. Монітори пишуть – це останній.
У Києві відбій.
БпЛА фіксують:
– на півдні Київщини, курс на Вінниччину.
– на півночі Житомирщини, курс західний.
– на межі Чернігівщини та Київщини, курс на захід.
– на заході Полтавщини, курс південний.
У Сумах знову лунають вибухи. Також Київська ОВА пише про роботу ППО в області.
Житомирська та Черкаська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
БпЛА фіксують:
– на сході Сумщини, курс південно-західний.
– на півночі Полтавщини, курс західний.
– на півночі Київщини, курс західний.
– на межі Черкаської та Київської областей, курс західний.
Донецька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з півночі.
Вибухи пролунали у Сумах. Також вибухи у Києві – працює ППО.
Київ – у вашому напрямку ворожий БпЛА.
Черкаська область (Черкаський, Золотоніський райони) – загроза ударних БпЛА.
Київська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА зі сходу. Оголошено повітряну тривогу.
БпЛА ворога фіксують:
– на півдні та в центрі Чернігівщини, курс південно-західний.
– на межі Сумщини та Полтавщини, курс південно-західний.
– на півдні Сумщини, курсом на захід.
– на сході Харківщини, курс південно-західний.
У Харкові було чутно вибух.
Донецька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з півночі.
Дніпропетровська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з півночі.
Ще група БпЛА на сході Сумщини – курсом південно-західним та південним.
Чернігівська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА зі сходу.
Повітряні сили повідомили про рух ворожих безпілотників:
- БпЛА на півночі Сумщини – курсом на захід.
- БпЛА на межі Харківщини та Полтавщини – курсом на південь.
- БпЛА на сході Харківщини – курсом на Харків.
БпЛА – курсом на Суми.
Нова група БпЛА на півночі та сході Сумщини – курсом на південь!
Місто Харків! БпЛА в напрямку міста!
БпЛА на межі Харківщини та Полтавщини – курсом на південь.
БпЛА на межі Сумщини та Полтавщини – курсом на південь.
Увага! Місто Харків! БпЛА з північно-західного та північно-східного напрямків.
Ударні БпЛА – курсом на Миргород!
Харківська область – з півночі та сходу ворожі БпЛА.
Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті
БпЛА в центральній частині Сумщини, курс на Полтавщину.
Група БпЛА – курсом на Суми.
БпЛА в центральній частині та на сході Сумщини, курс – південний/південно-західний;
Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.