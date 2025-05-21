Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

До теми Повітряні сили попередили про небезпеку від дронів-імітаторів, які запускає Росія

Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

05:40, 21 травня "Шахеди" атакували Суми: є влучання у підприємства, пошкоджена система електропостачання У Сумах ворог атакував 2 підприємства. По одному зафіксовано 5 влучань, по іншому – 2. У деяких районах міста тимчасово відсутнє електропостачання

05:23, 21 травня Тим часом монітори інформують, що дронів ворога в нашому небі на цей час не видно.

05:23, 21 травня Суми атакували російські БпЛА, пише ОВА. Є влучання в промислові обʼєкти, пошкоджені лінії електропередач. Міська влада додає, що ворог атакував 2 підприємства. По одному зафіксовано 5 влучань, по іншому 2. Інформації щодо загиблих чи постраждалих наразі немає. У деяких районах міста тимчасово відсутнє електропостачання.

04:59, 21 травня Житомир – до вас ворожий БпЛА з півночі. Монітори пишуть – це останній.



У Києві відбій.

04:40, 21 травня БпЛА фіксують: – на півдні Київщини, курс на Вінниччину.

– на півночі Житомирщини, курс західний.

– на межі Чернігівщини та Київщини, курс на захід.

– на заході Полтавщини, курс південний.

04:16, 21 травня У Сумах знову лунають вибухи. Також Київська ОВА пише про роботу ППО в області.

04:12, 21 травня Житомирська та Черкаська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

04:03, 21 травня БпЛА фіксують: – на сході Сумщини, курс південно-західний.

– на півночі Полтавщини, курс західний.

– на півночі Київщини, курс західний.

– на межі Черкаської та Київської областей, курс західний.

03:57, 21 травня Донецька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з півночі.

03:47, 21 травня Вибухи пролунали у Сумах. Також вибухи у Києві – працює ППО.

03:35, 21 травня Київ – у вашому напрямку ворожий БпЛА.

03:29, 21 травня Черкаська область (Черкаський, Золотоніський райони) – загроза ударних БпЛА.

03:24, 21 травня Київська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА зі сходу. Оголошено повітряну тривогу.

03:17, 21 травня БпЛА ворога фіксують: – на півдні та в центрі Чернігівщини, курс південно-західний.

– на межі Сумщини та Полтавщини, курс південно-західний.

– на півдні Сумщини, курсом на захід.

– на сході Харківщини, курс південно-західний.

02:59, 21 травня У Харкові було чутно вибух.

02:39, 21 травня Донецька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з півночі.

02:38, 21 травня Дніпропетровська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з півночі.

02:31, 21 травня Ще група БпЛА на сході Сумщини – курсом південно-західним та південним.

02:21, 21 травня Чернігівська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА зі сходу.

02:15, 21 травня Повітряні сили повідомили про рух ворожих безпілотників: БпЛА на півночі Сумщини – курсом на захід.

БпЛА на межі Харківщини та Полтавщини – курсом на південь.

БпЛА на сході Харківщини – курсом на Харків.

02:07, 21 травня БпЛА – курсом на Суми.

02:04, 21 травня Нова група БпЛА на півночі та сході Сумщини – курсом на південь!

01:56, 21 травня Місто Харків! БпЛА в напрямку міста!

01:50, 21 травня БпЛА на межі Харківщини та Полтавщини – курсом на південь.

01:44, 21 травня БпЛА на межі Сумщини та Полтавщини – курсом на південь.

01:38, 21 травня Увага! Місто Харків! БпЛА з північно-західного та північно-східного напрямків.

01:26, 21 травня Ударні БпЛА – курсом на Миргород!

01:25, 21 травня Харківська область – з півночі та сходу ворожі БпЛА.

01:13, 21 травня Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті

00:57, 21 травня БпЛА в центральній частині Сумщини, курс на Полтавщину.

00:46, 21 травня Група БпЛА – курсом на Суми.

00:36, 21 травня БпЛА в центральній частині та на сході Сумщини, курс – південний/південно-західний;