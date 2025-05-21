Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
К теме Воздушные силы предупредили об опасности от дронов-имитаторов, которые запускает Россия
Что известно о воздушной тревоге
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В Сумах Россия много раз била дронами по предприятиям
Российские военные атаковали два предприятия в городе ударными БПЛА.
По одному из объектов зафиксировано 5 попаданий, по другому – 2,
– сообщил городской голова.
Сейчас информации о погибших или пострадавших нет. На местах работают все необходимые службы.
На Киевщине в результате атаки БпЛА пострадала целая семья
В результате российской атаки беспилотниками пострадала семья из Бориспольского района.
У парня 17 лет, девочки 3 лет и их 42-летней мамы острая реакция на стресс. У сына 13 лет – резаная рана стопы. У мужчины 30 лет – резаная рана надбровной дуги,
– сообщил председатель ОВА.
Добавил, что вся необходимая медицинская помощь оказывается. Предварительно, без госпитализации.
Калашник рассказал, что падением обломков сбитой цели поврежден частный дом, где находились пострадавшие. В здании выбиты окна и повреждена крыша.
Также в результате вражеской атаки поврежден нежилой дом, автомобиль, складские помещения и хозяйственные постройки.
"Шахеды" атаковали Сумы: есть попадания в предприятия, повреждена система электроснабжения
В Сумах враг атаковал 2 предприятия. По одному зафиксировано 5 попаданий, по другому – 2. В некоторых районах города временно отсутствует электроснабжение
Между тем мониторы информируют, что дронов врага в нашем небе в настоящее время не видно.
Сумы атаковали российские БпЛА, пишет ОВА. Есть попадания в промышленные объекты, повреждены линии электропередач.
Городская власть добавляет, что враг атаковал 2 предприятия. По одному зафиксировано 5 попаданий, по другому 2.
Информации о погибших или пострадавших пока нет. В некоторых районах города временно отсутствует электроснабжение.
Житомир – к вам вражеский БпЛА с севера. Мониторы пишут – это последний.
В Киеве отбой.
БПЛА фиксируют:
– на юге Киевщины, курс на Виннитчину.
– на севере Житомирщины, курс западный.
– на границе Черниговщины и Киевщины, курс на запад.
– на западе Полтавщины, курс южный.
В Сумах снова раздаются взрывы. Также Киевская ОВА пишет о работе ПВО в области.
Житомирская и Черкасская области – угроза применения врагом ударных БпЛА.
БПЛА фиксируют:
– на востоке Сумщины, курс юго-западный.
– на севере Полтавщины, курс западный.
– на севере Киевской области, курс западный.
– на границе Черкасской и Киевской областей, курс западный.
Донецкая область – угроза применения врагом ударных БпЛА с севера.
Взрывы прогремели в Сумах. Также взрывы в Киеве – работает ПВО.
Киев – в вашем направлении вражеский БпЛА.
Черкасская область (Черкасский, Золотоношский районы) – угроза ударных БпЛА.
Киевская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с востока. Объявлена воздушная тревога.
БПЛА врага фиксируют:
– на юге и в центре Черниговщины, курс юго-западный.
– на границе Сумщины и Полтавщины, курс юго-западный.
– на юге Сумщины, курсом на запад.
– на востоке Харьковщины, курс юго-западный.
В Харькове был слышен взрыв.
Донецкая область – угроза применения врагом ударных БПЛА с севера.
Днепропетровская область – угроза применения врагом ударных БПЛА с севера.
Еще группа БПЛА на востоке Сумской области – курсом юго-западным и южным.
Черниговская область – угроза применения врагом ударных БGЛА с востока.
Воздушные силы сообщили о движении вражеских беспилотников:
- БПЛА на севере Сумщины – курсом на запад.
- БПЛА на границе Харьковщины и Полтавщины – курсом на юг.
- БПЛА на востоке Харьковщины – курсом на Харьков.
БПЛА – курсом на Сумы.
Новая группа БПЛА на севере и востоке Сумщины – курсом на юг!
Город Харьков! БПЛА в направлении города!
БПЛА на границе Харьковщины и Полтавщины – курсом на юг.
БПЛА на границе Сумщины и Полтавщины – курсом на юг.
Внимание! Город Харьков! БПЛА с северо-западного и северо-восточного направлений.
Ударные БПЛА – курсом на Миргород!
Харьковская область – с севера и востока вражеские БПЛА.
Где сейчас воздушная тревога: смотрите на карте
БПЛА в центральной части Сумщины, курс на Полтавщину.
Группа БПЛА – курсом на Сумы.
БПЛА в центральной части и на востоке Сумщины, курс – южный/юго-западный;
Сумская область – угроза применения врагом ударных БПЛА.