Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

К теме Воздушные силы предупредили об опасности от дронов-имитаторов, которые запускает Россия

Что известно о воздушной тревоге

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07:23, 21 мая

В Сумах Россия много раз била дронами по предприятиям

Российские военные атаковали два предприятия в городе ударными БПЛА.

По одному из объектов зафиксировано 5 попаданий, по другому – 2,
– сообщил городской голова.

Сейчас информации о погибших или пострадавших нет. На местах работают все необходимые службы.

07:00, 21 мая

На Киевщине в результате атаки БпЛА пострадала целая семья

В результате российской атаки беспилотниками пострадала семья из Бориспольского района.

У парня 17 лет, девочки 3 лет и их 42-летней мамы острая реакция на стресс. У сына 13 лет – резаная рана стопы. У мужчины 30 лет – резаная рана надбровной дуги,
– сообщил председатель ОВА.

Добавил, что вся необходимая медицинская помощь оказывается. Предварительно, без госпитализации.

Калашник рассказал, что падением обломков сбитой цели поврежден частный дом, где находились пострадавшие. В здании выбиты окна и повреждена крыша.

Также в результате вражеской атаки поврежден нежилой дом, автомобиль, складские помещения и хозяйственные постройки.

05:40, 21 мая

"Шахеды" атаковали Сумы: есть попадания в предприятия, повреждена система электроснабжения

В Сумах враг атаковал 2 предприятия. По одному зафиксировано 5 попаданий, по другому – 2. В некоторых районах города временно отсутствует электроснабжение

05:23, 21 мая

Между тем мониторы информируют, что дронов врага в нашем небе в настоящее время не видно.

05:23, 21 мая

Сумы атаковали российские БпЛА, пишет ОВА. Есть попадания в промышленные объекты, повреждены линии электропередач.

Городская власть добавляет, что враг атаковал 2 предприятия. По одному зафиксировано 5 попаданий, по другому 2.

Информации о погибших или пострадавших пока нет. В некоторых районах города временно отсутствует электроснабжение.

04:59, 21 мая

Житомир – к вам вражеский БпЛА с севера. Мониторы пишут – это последний.

В Киеве отбой.

04:40, 21 мая

БПЛА фиксируют:

– на юге Киевщины, курс на Виннитчину.
– на севере Житомирщины, курс западный.
– на границе Черниговщины и Киевщины, курс на запад.
– на западе Полтавщины, курс южный.

04:16, 21 мая

В Сумах снова раздаются взрывы. Также Киевская ОВА пишет о работе ПВО в области.

04:12, 21 мая

Житомирская и Черкасская области – угроза применения врагом ударных БпЛА.

04:03, 21 мая

БПЛА фиксируют:

– на востоке Сумщины, курс юго-западный.
– на севере Полтавщины, курс западный.
– на севере Киевской области, курс западный.
– на границе Черкасской и Киевской областей, курс западный.

03:57, 21 мая

Донецкая область – угроза применения врагом ударных БпЛА с севера.

03:47, 21 мая

Взрывы прогремели в Сумах. Также взрывы в Киеве – работает ПВО.

03:35, 21 мая

Киев – в вашем направлении вражеский БпЛА.

03:29, 21 мая

Черкасская область (Черкасский, Золотоношский районы) – угроза ударных БпЛА.

03:24, 21 мая

Киевская область – угроза применения врагом ударных БпЛА с востока. Объявлена воздушная тревога.

03:17, 21 мая

БПЛА врага фиксируют:

– на юге и в центре Черниговщины, курс юго-западный.
– на границе Сумщины и Полтавщины, курс юго-западный.
– на юге Сумщины, курсом на запад.
– на востоке Харьковщины, курс юго-западный.

02:59, 21 мая

В Харькове был слышен взрыв.

02:39, 21 мая

Донецкая область – угроза применения врагом ударных БПЛА с севера.

02:38, 21 мая

Днепропетровская область – угроза применения врагом ударных БПЛА с севера.

02:31, 21 мая

Еще группа БПЛА на востоке Сумской области – курсом юго-западным и южным.

02:21, 21 мая

Черниговская область – угроза применения врагом ударных БGЛА с востока.

02:15, 21 мая

Воздушные силы сообщили о движении вражеских беспилотников:

  • БПЛА на севере Сумщины – курсом на запад.
  • БПЛА на границе Харьковщины и Полтавщины – курсом на юг.
  • БПЛА на востоке Харьковщины – курсом на Харьков.
02:07, 21 мая

БПЛА – курсом на Сумы.

02:04, 21 мая

Новая группа БПЛА на севере и востоке Сумщины – курсом на юг!

01:56, 21 мая

Город Харьков! БПЛА в направлении города!

01:50, 21 мая

БПЛА на границе Харьковщины и Полтавщины – курсом на юг.

01:44, 21 мая

БПЛА на границе Сумщины и Полтавщины – курсом на юг.

01:38, 21 мая

Внимание! Город Харьков! БПЛА с северо-западного и северо-восточного направлений.

01:26, 21 мая

Ударные БПЛА – курсом на Миргород!

01:25, 21 мая

Харьковская область – с севера и востока вражеские БПЛА.

01:13, 21 мая

Где сейчас воздушная тревога: смотрите на карте

00:57, 21 мая

БПЛА в центральной части Сумщины, курс на Полтавщину.

00:46, 21 мая

Группа БПЛА – курсом на Сумы.

00:36, 21 мая

БПЛА в центральной части и на востоке Сумщины, курс – южный/юго-западный;

00:27, 21 мая

Сумская область – угроза применения врагом ударных БПЛА.