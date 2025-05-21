07:00, 21 мая

В результате российской атаки беспилотниками пострадала семья из Бориспольского района.

У парня 17 лет, девочки 3 лет и их 42-летней мамы острая реакция на стресс. У сына 13 лет – резаная рана стопы. У мужчины 30 лет – резаная рана надбровной дуги,

– сообщил председатель ОВА.

Добавил, что вся необходимая медицинская помощь оказывается. Предварительно, без госпитализации.

Калашник рассказал, что падением обломков сбитой цели поврежден частный дом, где находились пострадавшие. В здании выбиты окна и повреждена крыша.

Также в результате вражеской атаки поврежден нежилой дом, автомобиль, складские помещения и хозяйственные постройки.