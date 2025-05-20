Говорят, что они также могут нести взрывчатку. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

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Для чего россияне запускают дроны-имитаторы

Россияне применяют дроны-имитаторы, чтобы истощить украинскую ПВО и усложнить воздушную обстановку. По словам Игната, иногда их запускают большее количество, чем боевых дронов.

Они имитируют "Шахеты", и сразу их различить нельзя. Только впоследствии определяется по звуку или визуально, что это за воздушная цель.

"На них всех надо реагировать Силам обороны и, соответственно, отрабатывать по ним", – рассказал начальник управления коммуникаций командования ВС ВСУ.

Дроны-имитаторы могут нести взрывчатку меньшего заряда, чем боевые беспилотники.

Они не являются просто имитаторами и кажется, что они безопасны. Нет, на этих дронах тоже находили взрывчатку – пусть небольшого заряда, но они тоже несут серьезную опасность. Поэтому постоянно предупреждают и ГСЧС, и кто находит на земле эти дроны, что ни в коем случае касаться их не нужно, потому что они могут нести угрозу жизни и здоровью граждан,

– подчеркнул Игнат.

Напомним, что в ночь на 20 мая 35 российских дронов были сбиты огневыми средствами поражения, 58 – были локально потеряны или подавлены РЭБ.