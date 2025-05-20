Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Сколько вражеских целей уничтожено во время ночной атаки

В ночь на 20 мая россияне атаковали 108-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Оккупанты атаковали воздушными средствами с направлений:

Брянск,

Шаталово,

Орел,

Миллерово,

Приморско-Ахтарск, что в России.

Воздушное нападение врага отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежено 93 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на Востоке, Севере и в Центре страны,

– говорится в сообщении.

Указывается, что 35 дронов сбито огневыми средствами поражения, 58 – локально потеряны/подавлены РЭБ (без негативных последствий).

Вследствие вражеской атаки пострадали Донецкая, Днепропетровская, Сумская и Житомирская области.



Збиті ворожі цілі / Інфографіка Повітряних сил