Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
Дивіться також Росія атакувала "Шахедами": які регіони були під загрозою удару
Скільки ворожих цілей знищено під час нічної атаки
У ніч проти 20 травня росіяни атакували 108-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Окупанти атакували повітряними засобами із напрямків:
Брянськ,
Шаталово,
Орел,
Міллерово,
Приморсько-Ахтарськ, що в Росії.
Повітряний напад ворога відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 09:00 протиповітряною обороною знешкоджено 93 ворожі БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на Сході, Півночі та в Центрі країни,
– ідеться в повідомленні.
Вказується, що 35 дронів збито вогневими засобами ураження, 58 – локаційно втрачені/подавлені РЕБ (без негативних наслідків).
Внаслідок ворожої атаки постраждали Донеччина, Дніпропетровщина, Сумщина та Житомирщина.
Збиті ворожі цілі / Інфографіка Повітряних сил