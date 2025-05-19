Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

Смотрите также Чтобы не было потерь F-16: летчик-инструктор сказал, какая тактика лучше подойдет для отражения атак

Что изменится в сводках от Воздушных сил

Формат подачи информации, а именно сводки за ночь, в Воздушных силах изменили с 19 мая.

Отныне данные будут подаваться с учетом новых тактических приемов российской армии, увеличением количества ударных БпЛА и дронов-имитаторов.

Также будут сообщать об особенностях противодействия врагу украинской армией.

Напомним, что Воздушные силы проинформировали, что в ночь на 19 мая российская армия атаковала Украину 112 ударными БпЛА.

Обезвредить удалось 76 из них: 41 был сбит, еще 35 – потеряно локально или подавлено РЭБ.

Противовоздушная оборона работала на востоке, севере и в центре страны. К сожалению, от атаки пострадала Харьковская, Сумская, Донецкая, Черкасская и Кировоградская области.