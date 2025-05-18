По мнению полковника запаса ВСУ, военного эксперта и летчика-инструктора Романа Свитана, которую он высказал в эфире 24 Канала, Украине стоит закупать легкомоторные самолеты и не только это.

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Почему стоит перейти на легкомоторные самолеты

Роман Свитан считает, что необходимо начать покупать легкомоторные самолеты уровня Embraer EMB 314 Super Tucano. Однако есть сомнения, что Бразилия согласится их продать. В таком случае альтернативой могут стать штурмовики на базе Л-39 или Л-59.

Большинство украинских пилотов начинали свою летную карьеру именно с Л-39. В Украине насчитываются тысячи летчиков. Легкомоторные самолеты позволяют полеты в паре, что снижает требования к физическому состоянию.

Даже деды до 70 лет могут летать, если правильно подойти к этому вопросу,

– подчеркнул летчик-инструктор.

При этом Л-39 необходимо использовать в версиях, вооруженных пушками, ведь большинство имеющихся в Украине "Альбатросов" оснащены преимущественно блоками B-16, без пушечного вооружения.

Что необходимо реформировать

Кроме того, по мнению военного эксперта, следует реформировать систему управления при перехвате дронов. В отличие от ракет, производство которых является дорогим и ограниченным, дроны Россия может изготавливать в большом количестве.

Крайне важно развернуть вдоль границы и линии фронта плотную сеть зенитных установок для предотвращения проникновения БпЛА на территорию Украины,

– подчеркнул Свитан.

Например, запад и центр страны может прикрывать авиация, а непосредственную линию боевых столкновений – зенитно-ракетные комплексы. Идеальным вариантом было бы, если бы страны Запада помогли Украине прикрыть западную часть государства своими системами противовоздушной обороны.

Недавно в Воздушных силах сообщили, что 16 мая во время отражения воздушного нападения противника была потеряна связь с истребителем F-16. На борту возникла нештатная ситуация, однако пилоту удалось отвести самолет подальше от населенного пункта и успешно катапультироваться.