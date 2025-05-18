Полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан рассказал 24 Каналу, какое предназначение имеют истребители F-16 и какие авиационные средства могут эффективнее сбивать вражеские беспилотники. К слову, Украина и Чехия создадут совместную школу по обучению пилотов и других специалистов для обслуживания F-16.

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Существуют другие механизмы

Свитан отметил, что любой многофункциональный истребитель предназначен для ликвидации любого летательного аппарата, в частности беспилотников. F-16 может это осуществить, однако в то же время он способен делать гораздо больше функций и гораздо лучше, чем сбивать БПЛА.

Обратите внимание! В Воздушных силах рассказали, что 16 мая была потеряна связь с самолетом F-16, который был привлечен к отражению воздушного нападения врага. На борту самолета возникла нештатная ситуация, однако пилоту удалось отвести самолет подальше от населенного пункта и успешно катапультироваться.

"Сбивать с помощью F-16 российские "Шахеды" – это примерно так же, как забивать гвозди микроскопом. Это можно сделать, но микроскоп предназначен не для этого, а для решения других задач. Но если очень надо, гвоздь им можно забить. Однако при этом микроскоп может повредиться", – объяснил летчик-инструктор.

Для противодействия "Шахедам", по его мнению, существуют другие механизмы – гораздо более простые, дешевые и эффективные.

Оптимальный вариант – это легкомоторные самолеты уровня бразильского EMB-314 Super Tucano. На самом деле есть более десятка модификаций таких летательных аппаратов. Они должны быть оборудованы ночным прицелом и пулеметом,

– пояснил военный эксперт.

Сейчас, объяснил он, Украина не имеет таких легкомоторных самолетов, поэтому будет использовать F-16 тогда, когда уже нечем выполнить такую задачу.

Однако, по его словам, необходимо закупить несколько эскадрилий легкомоторных самолетов уровня штурмовиков с пулеметами. Главное, чтобы у них был дешевый час полета. Например, у EMB-314 Super Tucano он стоит примерно 500 долларов. Для сравнения – стоимость часа полета F-16 около 5 тысяч долларов.

Также нужно запускать производство дронов, которые способны уничтожать "Шахеды". В Украине они есть,

– сказал Роман Свитан.

Военный эксперт добавил, что сейчас планируется масштабировать их производство. Нужен механизм управления, чтобы перенацелить Воздушные силы на использование таких дронов.

Отметим, что президент Украинской авиационной ассоциации пилотов Геннадий Хазан уверен, что "самолеты F-16 не должны применяться для уничтожения таких целей, как БПЛА". По его словам, для этих самолетов "техническое задание было написано немножко другое" и такое их использование является "необходимой мерой".