В ночь на 24 апреля 2025 года (с 19.30 23 апреля) российские оккупанты осуществили комбинированный удар по Украине ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов. В отражении этого воздушного нападения принимали активное участие истребители F-16 и Mirage.