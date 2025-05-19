Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили.

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Що зміниться у зведеннях від Повітряних сил

Формат подачі інформації, а саме зведення за ніч, у Повітряних силах змінили з 19 травня.

Відтепер дані подаватимуться з урахуванням нових тактичних прийомів російської армії, збільшенням кількості ударних БпЛА та дронів-імітаторів.

Також повідомлятимуть про особливості протидії ворогу українською армією.

Нагадаємо, що Повітряні сили проінформували, що у ніч на 19 травня російська армія атакувала Україну 112 ударними БпЛА.

Знешкодити вдалося 76 із них: 41 було збито, ще 35 – втрачено локаційно чи подавлено РЕБ.

Протиповітряна оборона працювала на сході, півночі та в центрі країни. На жаль, від атаки постраждала Харківська, Сумська, Донецька, Черкаська та Кіровоградська області.