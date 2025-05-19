Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

Смотрите также Россия снова запустила "Шахеды": куда летели вражеские дроны

ПВО сбивала вражеские дроны в небе над Украиной

Ночью российская армия запустила по Украине более двухсот БпЛА типа "Шахед" и беспилотников-имитаторов разных типов. Дроны летели с российской территории:

из Брянска;

из Курска;

из района Шаталово;

из Орла;

из Миллерово.

Украинская авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭС и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины смогли отразить вражеское нападение и обезвредить 76 "Шахедов" и беспилотников других типов.

Военные отмечают, что 41 дрон был сбит огневыми средствами поражения, а 35 – локационно исчезли или были подавлены РЭБами.

В результате вражеской ночной атаки пострадали Харьковская, Сумская, Донецкая, Черкасская и Кировоградская области.

Сколько дронов сбили 19 мая / Инфографика Воздушных Сил ВСУ

Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных Сил Юрий Игнат сообщил, что в связи с новыми тактическими приемами врага, увеличением количества ударных БпЛА и дронов-имитаторов, а также особенностей противодействия врагу Силами обороны Украины, формат возведения относительно сбитых дронов несколько изменили.

Напомним, россияне начали запускать много БпЛА практически по всей территории Украины, что усложняет их ущерб. "Охота" за дронами ведется на отрезке от Востока к Западу страны.