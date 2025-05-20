Кажуть, що вони також можуть нести вибухівку. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар начальника управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

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Для чого росіяни запускають дрони-імітатори

Росіяни застосовують дрони-імітатори, щоб виснажити українську ППО та ускладнити повітряну обстановку. За словами Ігната, іноді їх запускають більшу кількість, ніж бойових дронів.

Вони імітують "Шахеди", і одразу їх розрізнити не можна. Лише згодом визначається за звуком чи візуально, що це за повітряна ціль.

"На них усіх треба реагувати Силам оборони і, відповідно, відпрацьовувати по них", – розповів начальник управління комунікацій командування ПС ЗСУ.

Дрони-імітатори можуть нести вибухівку меншого заряду, аніж бойові безпілотники.

Вони не є просто імітаторами і здається, що вони безпечні. Ні, на цих дронах теж знаходили вибухівку – нехай невеликого заряду, але вони теж несуть серйозну небезпеку. Тому постійно попереджають і ДСНС, і хто знаходить на землі ці дрони, що в жодному разі торкатися їх не потрібно, бо вони можуть нести загрозу життю та здоров'ю громадян,

– наголосив Ігнат.

Нагадаємо, що у ніч на 20 травня 35 російських дронів було збито вогневими засобами ураження, 58 – були локаційно втрачені чи подавлені РЕБ.