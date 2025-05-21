Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Київської ОВА Миколу Калашника.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Атака "Шахедами" на Київщину 21 травня

На жаль, унаслідок російської атаки безпілотниками постраждала сім'я з Бориспільського району.

У хлопця 17 років, дівчинки 3 років та їх 42-річної мами гостра реакція на стрес. У сина 13 років – різана рана стопи. У чоловіка 30 років – різана рана надбрівної дуги,

– повідомив голова ОВА.

Додав, що вся необхідна медична допомога надається. Попередньо, без госпіталізації.

На Київщині внаслідок атаки "Шахедами" постраждала сім'я з дітьми / Фото з телеграму Калашника

Калашник розповів, що падінням уламків збитої цілі пошкоджено приватний будинок, де перебували постраждалі. У будівлі вибито вікна й пошкоджено дах. Наразі вже розв'язують питання забезпечення родини тимчасовим житлом.

Також унаслідок ворожої атаки пошкоджено нежитловий будинок, автомобіль, складські приміщення й господарчі споруди. Оперативні служби продовжують роботи з фіксації наслідків.