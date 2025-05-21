Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Киевской ОВА Николая Калашника.

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Атака "Шахедами" на Киевщину 21 мая

К сожалению, в результате российской атаки беспилотниками пострадала семья из Бориспольского района.

У парня 17 лет, девочки 3 лет и их 42-летней мамы острая реакция на стресс. У сына 13 лет – резаная рана стопы. У мужчины 30 лет – резаная рана надбровной дуги,

– сообщил председатель ОВА.

Добавил, что вся необходимая медицинская помощь оказывается. Предварительно, без госпитализации.

На Киевщине в результате атаки "Шахедами" пострадала семья с детьми / Фото из телеграма Калашника

Калашник рассказал, что падением обломков сбитой цели поврежден частный дом, где находились пострадавшие. В здании выбиты окна и повреждена крыша. Сейчас уже решают вопрос обеспечения семьи временным жильем.

Также в результате вражеской атаки поврежден нежилой дом, автомобиль, складские помещения и хозяйственные постройки. Оперативные службы продолжают работы по фиксации последствий.