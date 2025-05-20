Повідомляє 24 Канал з посиланням на Defence Express.

Дивіться також З'явилося перше відео, на якому дрон-перехоплювач знищує "Шахед"

Що відомо про нові бойові частини в "Шахедах"

Нова російська бойова частина вагою 90 кілограмів має індекс КОФЗБЧ – кумулятивно-осколково-фугасна-запалювальна. Вибухова речовина залишилась без змін – ТГФ-35П2 – тротил і флегматизований гексоген, як і у 50-кілограмової ОФЗБЧ-50, яка не мала кумулятивного ефекту. Запалювальний ефект досягається використанням порошкової суміші гідридів металів, які дають високу температуру горіння до 3 500 градусів.

Нова російська бойова частина "Шахеда" / Фото Defence Express

Іранський варіант бойової частини також важить 90 кілограмів та має кумулятивну, уламкову та фугасну дію, однак не містить запалювальних компонентів. В її основі – вибухова речовина типу ОЛА (октаген з алюмінієм) з проміжним детонатором у вигляді шашок гексогену.

Нова іранська бойова частина "Шахеда" / Фото Defence Express

У виданні зазначають, що використання іранських бойових частин ще раз підтверджує тісну співпрацю між Тегераном і Москвою у виробництві "Шахедів", яка продовжується попри те, що виробництво цих дронів вже локалізовано у країні-агресорці на двох підприємствах – "Алабузі" у Татарстані та "Купол" в Іжевську.

Нагадаємо, нещодавно представник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що Росія змінила тактику обстрілів "Шахедами". Зокрема ворог почав запускати ударні БпЛА по всій території України, аби виснажити українську ППО.