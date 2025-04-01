Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Forbes. Видання зазначає, що метою атаки було знищення командування підрозділів, які були відповідальні за атаки на Херсонські острови.

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ПС перетворюються на потужний точковий ударний підрозділ

Видання стверджує, що кожен бойовий літак ЗСУ оснащений керованими за супутником та інерційно плануючими бомбами. Йдеться про американські GBU-39 і GBU-62, французькі Hammers і, ймовірно, нові бомби української розробки.

GBU-62, яка впала на російську штаб-квартиру в Херсонській області, виготовлена в США, але є унікальною українською... GBU-62 вартістю близько 50 000 доларів – це вбивця, і вона дає змогу українським екіпажам МіГ-29 робити те, що росіяни роблять зі своїми набагато дорожчими балістичними ракетами "Іскандер", кожна з яких коштує понад 3 мільйони доларів,

– пише Forbes.

За версією видання, атака була здійснена у понеділок, 31 березня, або трохи раніше.

На кадрах видно, як боєприпас пробив двері бункера й влетів усередину.

Момент атаки на бункер росіян: дивіться відео

"Рейд знищив високий офіцерський корпус разом із технікою. Такі удари позбавляють сили противника чіткого контролю, а також значно деморалізують військову частину. Немає лідерства – немає висадки на наші острови", – цитує Forbes одного українського блогера.

Там також зауважують, що ця повітряна атака була "лише останньою в довгій серії нападів, оскільки крихітні українські ВПС впроваджують нові боєприпаси і літаки та продовжують своє перетворення на невеликий, але потужний точковий ударний підрозділ".