Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes. Издание отмечает, что целью атаки было уничтожение командования подразделений, которые были ответственны за атаки на Херсонские острова.

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ВС превращаются в мощное точечное ударное подразделение

Издание утверждает, что каждый боевой самолет ВСУ оснащен управляемыми по спутнику и инерционно планирующими бомбами. Речь идет об американских GBU-39 и GBU-62,, французских Hammers и, вероятно, новых бомбах украинской разработки.

GBU-62, которая упала на российскую штаб-квартиру в Херсонской области, изготовлена в США, но является уникальной украинской... GBU-62 стоимостью около 50 000 долларов – это убийца, и она позволяет украинским экипажам МиГ-29 делать то, что россияне делают со своими гораздо более дорогими баллистическими ракетами "Искандер", каждая из которых стоит более 3 миллионов долларов,

– пишет Forbes.

По версии издания, атака была осуществлена в понедельник, 31 марта, или чуть раньше.

На кадрах видно, как боеприпас пробил дверь бункера и влетел внутрь.

Момент атаки на бункер россиян: смотрите видео

"Рейд уничтожил высокий офицерский корпус вместе с техникой. Такие удары лишают силы противника четкого контроля, а также значительно деморализуют воинскую часть. Нет лидерства – нет высадки на наши острова", – цитирует Forbes одного украинского блогера.

Там также отмечают, что эта воздушная атака была "лишь последней в длинной серии нападений, поскольку крошечные украинские ВВС внедряют новые боеприпасы и самолеты и продолжают свое превращение в небольшое, но мощное точечное ударное подразделение".