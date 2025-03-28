Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Генштаба.

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Что известно об ударе по пусковой площадке "Шахедов" на Брянщине

Удар был удачным, ведь уничтожено не только много техники. Погибли и десятки оккупантов.

27 марта 2025 года Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины успешно нанесли удар по пограничному пункту пропуска "Погар" в районе Случовска Брянской области России. В результате поражения уничтожена военная инфраструктура пункта пропуска вместе со средствами связи и радиоэлектронной борьбы, система видеонаблюдения и другие технические средства. По предварительной информации, ликвидировано от 15 до 40 оккупантов,

– сказано в посте.