Сейчас создается отдельная вертикаль в Минобороны и Генштабе, которая будет заниматься только развитием военной авиации. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Ермака.

Смотрите также В Воздушных силах показали вооруженные ракетами и бомбами украинские истребители F-16

Какие изменения приняты в Воздушных силах

Ермак рассказал, что еще 4 февраля Владимир Зеленский встречался с представителями гражданского общества, Минобороны и Офиса президента.

Тогда было общее понимание, что украинское небо должно быть сильным. С того момента диалог не останавливается ни на день. А сегодня – уже есть первые результаты,

– написал глава ОП.

Появление отдельной вертикали, которая будет заниматься развитием военной авиации, он назвал "частью большой задачи президента" – сделать Воздушные силы еще более мощными.

"F-16, Mirage – это уже реальность. Но мы продолжаем работу над улучшением. Надо, чтобы все работало как система", – добавил Ермак.

Поэтому в пятницу, 28 марта, министр обороны Рустем Умеров, по согласованию с президентом, постановил назначить:

генерала-майора Алексея Марченко заместителем начальника Генштаба;

бригадного генерала Сергея Голубцова заместителем командующего Воздушными силами;

полковника Александра Дякива командующим авиацией и заместителем командующего Воздушных сил.

Также кандидатура Александра Козенко была подана на назначение заместителем министра обороны по вопросам авиации.

"Он долгое время работал со мной как советник – именно над адаптацией F-16 и Mirage к украинским реалиям. Теперь будет масштабировать эти решения на всю авиационную систему", – заявил Ермак.