Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео Воздушных сил. Летчик рассказывает о боевых задачах, тактике применения и коллективе, который успешно освоил западную технику и новые подходы к ее применению.

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Воздушные силы показали F-16

По словам пилота F-16, он постоянно выполняет полеты для воздушной разведки объектов противника. Кроме того, истребители обеспечивают прикрытие боевых собратьев на МиГ-29, Су-27, Су-24, Су-25.

Более 80% выпущенных ракет попадают в цель, уничтожая российские "Шахеды" и крылатые ракеты морского, воздушного и наземного базирования.

Американские истребители в Украине: смотрите фото ВС

К слову, "Милитарный" рассказал, что украинские F-16 имеют на вооружении. Для ударов по наземным целям – высокоточные авиабомбы, в частности SDB и JDAM-ER. Кроме того, в издании упоминают установленные на двух точках подвески пилоны BRU-61 с 4 бомбами GBU-39/B SDB на каждой, а также ракеты "воздух – воздух" AIM-120C, AIM-9M и AIM-9Х.

Напомним, 19 марта Воздушные силы опровергли российский фейк о сбитии F-16 над Сумской областью.