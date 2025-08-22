Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на соответствующий указ президента Украины.
Смотрите также В Запорожье попрощались с защитником Эдуардом Латой, который погиб на Сумщине
Зеленский присвоил звание Герой Украины Кривцову посмертно
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины участнику боевых действий Максиму Кривцову. Воин посмертно отмечен орденом "Золотая Звезда" за личное мужество, героизм и самоотверженное служение народу.
Максим Кривцов принимал активное участие в Революции достоинства в 2013 – 2014 годах. В 2014 году он добровольцем вступил в ряды Вооруженных сил Украины. После службы работал в Центре реабилитации и реадаптации участников АТО и ООС, а также в Veteran Hub, помогая ветеранам.
С началом полномасштабного вторжения России Максим вернулся на фронт. Его жизнь оборвалась в борьбе за свободу и независимость Украины 7 января 2024 года.
В 2023 году Максиму исполнилось всего 33 года. За свою жизнь он создал много стихов и издал сборник "Стихи из бойницы", который попал в список лучших книг 2023 года по версии ПЕН Украины.
Кому из воинов присвоили звание недавно?
- Президент Зеленский присвоил звание Героя Украины командиру бригады "Ярость" Максиму Казбану, который погиб в ДТП 22 июля.
- Посмертно отметил пилота Павла Иванова звание Героя Украины за проявленные мужество и героизм. Он погиб во время боевого вылета на F-16, защищая страну.
- Подписал указы о присвоении звания Героя Украины посмертно Виталию Карвацкому и Олегу Яровому. Карвацкий был младшим сержантом в 3-й ОШБр, а Яровой – сапером подразделения "Волки Да Винчи".