Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на соответствующий указ президента Украины.

Смотрите также В Запорожье попрощались с защитником Эдуардом Латой, который погиб на Сумщине

Зеленский присвоил звание Герой Украины Кривцову посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении звания Героя Украины участнику боевых действий Максиму Кривцову. Воин посмертно отмечен орденом "Золотая Звезда" за личное мужество, героизм и самоотверженное служение народу.

Максим Кривцов принимал активное участие в Революции достоинства в 2013 – 2014 годах. В 2014 году он добровольцем вступил в ряды Вооруженных сил Украины. После службы работал в Центре реабилитации и реадаптации участников АТО и ООС, а также в Veteran Hub, помогая ветеранам.

С началом полномасштабного вторжения России Максим вернулся на фронт. Его жизнь оборвалась в борьбе за свободу и независимость Украины 7 января 2024 года.

В 2023 году Максиму исполнилось всего 33 года. За свою жизнь он создал много стихов и издал сборник "Стихи из бойницы", который попал в список лучших книг 2023 года по версии ПЕН Украины.

Кому из воинов присвоили звание недавно?