Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Кушугумскую общину.

Смотрите также Погиб еще в прошлом году: на Полтавщине попрощались с военным Григорием Партолой

Погиб защитник Эдуард Лата: что известно?

Украинский защитник Эдуард Лата родился 7 октября 1981 года. Жил в поселке Кушугум Запорожской области.

К сожалению, 11 августа воин погиб во время выполнения боевого задания возле населенного пункта Садки Сумской области. Герой отдал свою жизнь за свободу и независимость Украины.

Эдуард Юрьевич был примером мужества и стойкости, всегда поддерживал собратьев в самые трудные минуты, его оптимизм и преданность делу навсегда останутся в сердцах тех, кто его знал,

– со скорбью и большой печалью написали в общине.

Погиб защитник Эдуард Лата / Колаж Кушугумской общины

Прощание с Героем состоялось 18 августа. Община склонила головы в почете и благодарности, проведя своего земляка в последний путь.

Вечная память и слава нашему защитнику! Герои не умирают – они живут в наших сердцах,

– подчеркнули в общине.

Героя провели в последний путь / Фото Кушугумской общины

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким украинского защитника. Вечная память и слава Герою!

Украина вернула тела погибших защитников