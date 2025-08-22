Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Кушугумскую общину.
Погиб защитник Эдуард Лата: что известно?
Украинский защитник Эдуард Лата родился 7 октября 1981 года. Жил в поселке Кушугум Запорожской области.
К сожалению, 11 августа воин погиб во время выполнения боевого задания возле населенного пункта Садки Сумской области. Герой отдал свою жизнь за свободу и независимость Украины.
Эдуард Юрьевич был примером мужества и стойкости, всегда поддерживал собратьев в самые трудные минуты, его оптимизм и преданность делу навсегда останутся в сердцах тех, кто его знал,
– со скорбью и большой печалью написали в общине.
Погиб защитник Эдуард Лата / Колаж Кушугумской общины
Прощание с Героем состоялось 18 августа. Община склонила головы в почете и благодарности, проведя своего земляка в последний путь.
Вечная память и слава нашему защитнику! Герои не умирают – они живут в наших сердцах,
– подчеркнули в общине.
Героя провели в последний путь / Фото Кушугумской общины
24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким украинского защитника. Вечная память и слава Герою!
Украина вернула тела погибших защитников
Накануне, 19 августа, состоялись репатриационные мероприятия в рамках предварительных договоренностей. Украина вернула 1000 тел, которые, по утверждению России, принадлежат нашим военнослужащим.
К сожалению, среди репатриированных – 5 тел защитников, погибших в плену. Они были в списках "тяжелораненых и тяжелобольных" на обмен согласно договоренностям в Стамбуле во время второго раунда переговоров.
"Российская сторона продолжает затягивать время и не выполняет взятые на себя обязательства. Украина настаивает на безотлагательном освобождении всех тяжелобольных и тяжелораненых пленников и борется за возвращение всех украинских граждан", – подчеркнули в Координационном штабе
Также рассказали, что среди возвращенных "на щите" также защитники из Донецкого, Запорожского, Луганского и Курского направлений.
В ближайшее время следователями совместно с экспертными учреждениями МВД проведут все необходимые экспертизы и идентификацию репатриированных тел.