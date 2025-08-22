Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Кушугумську громаду.

Загинув захисник Едуард Лата: що відомо?

Український захисник Едуард Лата народився 7 жовтня 1981 року. Жив у селищі Кушугум Запорізької області.

На жаль, 11 серпня воїн загинув під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Садки Сумської області. Герой віддав своє життя за свободу й незалежність України.

️Едуард Юрійович був прикладом мужності та стійкості, завжди підтримував побратимів у найважчі хвилини, його оптимізм і відданість справі назавжди залишаться у серцях тих, хто його знав,

– зі скорботою і великим сумом зазначили у громаді.

Загинув захисник Едуард Лата / Колаж Кушугумської громади

Прощання з Героєм відбулося 18 серпня. Громада схилила голови у шані й подяці, провівши свого земляка в останню путь.

Вічна пам'ять і слава нашому захиснику! Герої не вмирають — вони живуть у наших серцях,

– наголосили у громаді.

Героя провели в останню путь / Фото Кушугумської громади

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким українського захисника. Вічна пам'ять і слава Герою!

