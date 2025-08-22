Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Кушугумську громаду.

Загинув захисник Едуард Лата: що відомо?

Український захисник Едуард Лата народився 7 жовтня 1981 року. Жив у селищі Кушугум Запорізької області.

На жаль, 11 серпня воїн загинув під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Садки Сумської області. Герой віддав своє життя за свободу й незалежність України.

️Едуард Юрійович був прикладом мужності та стійкості, завжди підтримував побратимів у найважчі хвилини, його оптимізм і відданість справі назавжди залишаться у серцях тих, хто його знав,
– зі скорботою і великим сумом зазначили у громаді.

Прощання з Героєм відбулося 18 серпня. Громада схилила голови у шані й подяці, провівши свого земляка в останню путь.

Вічна пам'ять і слава нашому захиснику! Герої не вмирають — вони живуть у наших серцях,
– наголосили у громаді.

Героя провели в останню путь / Фото Кушугумської громади

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким українського захисника. Вічна пам'ять і слава Герою!

Україна повернула тіла загиблих захисників

  • Напередодні, 19 серпня, відбулися репатріаційні заходи в рамках попередніх домовленостей. Україна повернула 1000 тіл, які, за твердженням Росії, належать нашим військовослужбовцям.

  • На жаль, серед репатрійованих – 5 тіл захисників, які загинули в полоні. Вони були у списках "тяжкопоранених і важкохворих" на обмін згідно з домовленостями у Стамбулі під час другого раунду перемовин.

  • "Російська сторона продовжує затягувати час та не виконує взяті на себе зобов'язання. Україна наполягає на невідкладному звільненні усіх важкохворих і тяжкопоранених бранців та бореться за повернення усіх українських громадян", – наголосили в Координаційному штабі

  • Також розповіли, що серед повернутих "на щиті" також оборонці з Донецького, Запорізького, Луганського йКурського напрямків.

  • Найближчим часом слідчими спільно з експертними установами МВС проведуть усі необхідні експертизи й ідентифікацію репатрійованих тіл.