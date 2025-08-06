У чоловіка залишилися дві доньки, сестра та брат, рідні та друзі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне та Лубенську міську раду.

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Що відомо про загиблого захисника?

Речник обласного ТЦК та СП Роман Істомін повідомив, що солдат Партола Григорій Олексійович загинув 28 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Берестки Донецької області.

Захисник народився 17 серпня 1971 року в селі Хитці Лубенської громади. Він навчався у неповній середній школі, а потім закінчив Калайдинцівську середню. У Хорольській автошколі здобув професію водія. Працював у колгоспі.

Був затятим рибалкою. Завжди був готовий допомогти друзям, яких мав велику кількість. Привітний і працелюбний. І хоч не мав військового досвіду, чесно став на захист України, коли того потребувала Батьківщина. Отримав бойовий досвід на Сумському та Харківському напрямках,

– ідеться у повідомленні.

Згідно з оприлюдненою інформацією, захисник служив на посаді стрільця мотопіхотного батальйону військової частини. З ним попрощалися 4 серпня на Володимирському майдані у Лубнах, його поховали у рідному селі.

До слова, нещодавно під час проходження військової служби внаслідок ракетного удару загинув військовий з Київської області Андрій Фролов. У нього залишилися дружина, а також двоє синів. З ним теж попрощалися 4 серпня.