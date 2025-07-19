Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента Украины. "За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, самоотверженное служение Украинскому народу", – говорится в документе.

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Что известно о Виталии Карвацком?

В начале полномасштабной российской агрессии Виталий Карвацкий добровольно мобилизовался в ряды территориальной обороны. В течение 2022 – 2023 годов выполнял боевые задачи на самых сложных направлениях фронта, был на передовых позициях и принимал активное участие в сложных штурмовых операциях.

В январе 2024 года добровольно перешел в 3-ю отдельную штурмовую бригаду, которая была направлена на Авдеевское направление, где в то время шли интенсивные бои. В окрестностях Авдеевского коксохимического завода защитник уничтожил 8 российских пехотинцев. В марте участвовал в боях за Орловку и Семеновку на Покровском направлении.

С апреля 2024-го продолжил службу как оператор ударных FPV-дронов на Харьковском направлении. Лично уничтожил более 600 вражеских пехотинцев, десятки единиц бронетехники, в частности танки, БМП и БТР, а также многочисленные блиндажи и укрепленные огневые точки врага. Это существенно ослабило наступательный потенциал оккупантов.

Воин погиб 12 июня 2025 года в результате удара российского FPV-дрона по автомобилю, в котором ехал на позицию.

Что известно об Олеге Яровом?

Олег Яровой был сапером 108-го отдельного штурмового батальона беспилотных систем ("Волков Да Винчи") 59-й отдельной штурмовой бригады беспилотных систем имени Якова Гандзюка. В августе 2024 года в городе Украинске Донецкой области остался один против штурмовой роты оккупантов и в течение недели отбивал атаки, чтобы сохранить позицию.

В сентябре в Селидово во время вражеской атаки воин получил ранение, но отказался от эвакуации, отобрал боекомплект врага и самостоятельно организовал оборонительную позицию. Он взял на себя управление воинами ТрО, которые оказались в полуокружении. Это позволило отразить российские атаки и стабилизировать ситуацию на этом участке фронта.

В декабре в поселке Новопустинцы остался на позиции один на один с подавляющими силами противника. Имея в руках только один пулемет, уничтожил более 20 оккупантов. Благодаря этому удалось удержать рубеж, который имел тактическое значение для всей линии обороны его батальона.

В марте 2025 года защитник самостоятельно научился управлять дронами и использовал их для обеспечения эвакуации раненых, подвоза боеприпасов и корректировки огня. Это спасло десятки жизней собратьев.

Боец погиб 10 июля 2025 года во время российской атаки в стрелковом бою, защищая позицию до последнего.

Напомним, 7 июля Зеленский объявил о присвоении звания Герой Украины военному летчику и полковнику Дмитрию Фишеру, а также "азовцу" Назарию Гринцевичу.