Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на Третью штурмовую бригаду. На Харьковщине украинские бойцы провели уникальную операцию – атаковали укрепления оккупантов, разбили их оборону и взяли россиян в плен исключительно силами дронов и наземных роботизированных комплексов.

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Дроны и роботы заставили россиян сдаться

Пехоту при этом не привлекали, поэтому украинские защитники обошлись без потерь.

В бригаде отметили, что это – первый в мире подтвержденный успешный штурм позиций противника только беспилотными платформами.

FPV-дроны и НРК-камикадзе разгромили российский блиндаж, после чего следующий робот уже приближался добивать врага. Чтобы спастись, оккупанты подняли кусок картона с надписью "Мы хотим сдаться" и сигнал передали украинским операторам дронов. После этого дроны вывели россиян к украинским позициям, где их официально взяли в плен.

Историческая операция Третьей штурмовой: смотреть видео

В бригаде уточнили, что позиции, которые дважды не удавалось взять смежным подразделениям, смогли зачистить и занять именно работы подразделения НРК NC13 из роты беспилотных воздушных судов DEUS EX MACHINA 2 штурмового батальона.

Этот уникальный случай уже назвали беспрецедентным для современной войны и подтверждением эффективности роботизированных систем на поле боя.