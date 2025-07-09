Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Третю штурмову бригаду. На Харківщині українські бійці провели унікальну операцію – атакували укріплення окупантів, розбили їхню оборону й взяли росіян у полон виключно силами дронів та наземних роботизованих комплексів.

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Дрони і роботи змусили росіян здатися

Піхоту при цьому не залучали, тож українські захисники обійшлися без втрат.

У бригаді наголосили, що це – перший у світі підтверджений успішний штурм позицій противника лише безпілотними платформами.

FPV-дрони та НРК-камікадзе розгромили російський бліндаж, після чого наступний робот вже наближався добивати ворога. Щоб врятуватись, окупанти підняли шматок картону з написом "Ми хочемо здатися" й сигнал передали українським операторам дронів. Після цього дрони вивели росіян до українських позицій, де їх офіційно взяли в полон.

Історична операція Третьої штурмової: дивитися відео

У бригаді уточнили, що позиції, які двічі не вдавалось взяти суміжним підрозділам, змогли зачистити та зайняти саме роботи підрозділу НРК NC13 з роти безпілотних повітряних суден DEUS EX MACHINA 2 штурмового батальйону.

Цей унікальний випадок вже назвали безпрецедентним для сучасної війни та підтвердженням ефективності роботизованих систем на полі бою.