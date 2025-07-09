По состоянию на утро 9 июля общие потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 1 029 000 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Потери врага на 9 июля 2025 года

  • Личного состава – около 1 029 660 (+1050),
  • танков – 11000 (+5),
  • боевых бронированных машин – 22969 (+2),
  • артиллерийских систем – 30102 (+68),
  • РСЗО – 1434 (+0),
  • средств ПВО – 1193 (+1),
  • самолетов – 421 (+0),
  • вертолетов – 340 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 44457 (+227),
  • крылатых ракет – 3439 (+0),
  • кораблей/катеров – 28 (+0),
  • подводных лодок – 1 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 54575 (+119),
  • специальной техники – 3929 (+2).

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Потери врага на 9 июля 2025 годаПотери врага на 9 июля / Инфографика Генштаба ВСУ