По состоянию на утро 9 июля общие потери России в полномасштабной войне против Украины уже превысили 1 029 000 тысяч бойцов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
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Потери врага на 9 июля 2025 года
- Личного состава – около 1 029 660 (+1050),
- танков – 11000 (+5),
- боевых бронированных машин – 22969 (+2),
- артиллерийских систем – 30102 (+68),
- РСЗО – 1434 (+0),
- средств ПВО – 1193 (+1),
- самолетов – 421 (+0),
- вертолетов – 340 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 44457 (+227),
- крылатых ракет – 3439 (+0),
- кораблей/катеров – 28 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 54575 (+119),
- специальной техники – 3929 (+2).
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