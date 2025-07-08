Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
Смотрите также Потрясающая цифра: Сырский раскрыл потери России за первое полугодие 2025 года
Сырский об итогах за июнь
Главком констатировал, что в течение июня российские захватчики пытались разбалансировать украинскую оборону, увеличивали количество ударов, стремились растянуть линию боевого соприкосновения.
Сырский отметил, что задачей наших воинов было стабилизировать ситуацию и сдерживать агрессора на угрожающих направлениях. Прежде всего, речь идет о Северо-Слобожанском, Добропольском, Покровском и Новопавловском. Именно там россияне сосредотачивают свои основные усилия, создали наибольшую концентрацию войск и, к сожалению, ощутимо преобладают в силах и средствах, подчеркнул генерал.
Враг последовательно увеличивает количество личного состава, привлеченного в агрессивной войне против Украины. Кроме того, наращивает производство ракет и дронов.
Поэтому, отметил Сырский, защитники вынуждены прибегать к симметричным и асимметричным ходам, искать новые тактические и технологические решения, чтобы противодействовать оккупантам.
Главнокомандующий отметил, что наши воины храбро сдерживают наступательные попытки агрессора. Защитники уничтожают личный состав и технику россиян, наносят эффективное поражение по военным и логистическим целям в глубине территории врага, последовательно ослабляют его производственный потенциал.
Так, течение июня защитники Украины выполнили 115 огневых задач по направлению DeepStrike. Нашей артиллерией поражено 2864 цели врага,
– заявил Сырский.
Генерал отметил, что российские захватчики за месяц в 1,6 раза увеличили количество средств воздушного нападения – ракет и дронов, выпущенных по территории Украины.
В то же время Силами обороны Украины поражено около 4 тысяч целей,
– отметил главком.
Сирский подчеркнул, что среди наших приоритетов – укрепление и повышение эффективности системы противовоздушной обороны.
Кроме того, генерал отметил, что война с таким врагом требует проведения мобилизации и рекрутинга. Генерал отметил, что на этом пути есть немало проблемных вопросов. В то же время добавил, что главное в ходе мобилизации – обеспечить надлежащую подготовку и нормальное отношение к людям.
Сырский отметил, что на совещании проанализировали нарушения порядка призыва по мобилизации в нескольких регионах. Выявлены ошибки и недостатки, которые должны быть проанализированы и исправлены, подчеркнул генерал.
Также Главнокомандующий ВСУ отметил, что тем временем обнадеживает фиксация роста показателей возвращения с СЗЧ.
Генерал добавил, что учитывая нестабильность международной ситуации, Украина ищет новые способы получения и приобретения вооружений и военной техники, расширение возможности ее ремонта и модернизации дополнительных элементов защиты.
Неизменное требование – развитие направления ударных дронов, которые компенсируют часть номенклатуры артиллерийских снарядов,
– подчеркнул Главнокомандующий ВСУ.
Добавил, что впереди – новый сложный месяц войны. Сырский рассказал, что определил конкретные задачи для укрепления оборонных возможностей нашего государства.
"Вооруженные Силы Украины и в дальнейшем будут стоять стеной и разрушать планы врага по его "летнему наступлению". Кровью и потом. Благодаря поддержке и единству украинского народа", – подчеркнул главком.