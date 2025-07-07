Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины. Группа операторов Сил специальных операций ВСУ выполнила успешную рейдовую операцию на позиции врага вблизи государственной границы с Россией.

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Украинские спецназовцы ударили по врагу на границе с Россией

Воины зашли с тыла, продемонстрировав высокое мастерство и тактическую слаженность даже при сложных погодных условиях – дождя и непростой местности.

Для спецназовцев такие условия – привычная рабочая обстановка, ведь они действуют в режиме нон-стоп на горячих участках фронта и за линией соприкосновения. Эта операция в очередной раз подтверждает высокий уровень профессионализма ССО, которые наносят врагу сокрушительные удары, разрушая его планы.

Операция ССО на границе с Россией: смотреть видео

В результате рейда было уничтожено живую силу противника, захвачены трофеи и получен бесценный боевой опыт, что усиливает способность украинских спецназовцев эффективно действовать в условиях современной войны.

Такая работа спецназовцев не дает врагу передышки и способствует укреплению обороноспособности Украины на северном направлении.