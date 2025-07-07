Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского.

Смотрите также Профи в своем деле и отважный воин: памяти пилота Дмитрия Фишера, погибшего в Запорожье

Что известно о защитниках, которые получат "Героя Украины"

Так, президент Украины в обращении призвал не забывать павших воинов. Зеленский почтил память и отметил наградами нескольких военных.

Только что говорил о трех таких ребятах – украинских воинов. Военный летчик, полковник Фишер Дмитрий, "азовец" Гринцевич Назарий, воин 3-й штурмовой Виталий Карвацкий,

– указал он.

Как отметил Зеленский, документы на звание "Герой Украины" уже готовятся.

Напомним, Назарий Гринцевич погиб 6 мая 2024 года вблизи города Кременная Луганской области. Он был одним из самых молодых защитников "Азовстали". На момент смерти ему был 21 год.

Дмитрий Фишер погиб 5 июня 2022 года. Его самолет Су-27 был сбит российской ПВО при выполнении сложной боевой миссии. Фишер принимал непосредственное участие в освободительных боях за Киевскую, Сумскую и Харьковскую, области, а также в освобождении острова Змеиного. Семья три года ожидала удостоения летчика "Золотой Звездой". Петиция с соответствующим призывом в марте 2025 года набрала необходимые 25 тысяч голосов.

Виталий Карвацкий погиб 11 июня 2025 года на Харьковском направлении. Карвацкий вступил в ряды Вооруженных сил в первые недели полномасштабного вторжения, еще будучи студентом-магистрантом.