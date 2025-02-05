Дмитрию Фишеру навсегда 49 лет. Его самолет 5 июня 2022 года поразила вражеская ПВО в Запорожье. Пилот пытался спасти самолет, однако, к сожалению, он упал в Ореховском районе на заминированном поле оккупированной территории. Эвакуировать тело Фишера удалось только год назад. Историю Дмитрия Фишера рассказывает 24 Канал.

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Профессионал, признанный за рубежом

После окончания школы Дмитрий Фишер сразу выбрал направление военной авиации и стал студентом Черниговского летного училища. Тогда юный пилот хотел попасть на авиабазу в Миргороде на Полтавщине, поэтому наведывался туда еще до распределения, чтобы потом на него прислали запрос в училище.

В 1994 году Дмитрий Фишер стал пилотом истребителя Су-27. С тех пор регулярно участвовал в учениях и авиашоу, а также в обучении новых пилотов. В 2011 году он был участником учений "Безопасное небо", где овладевал навыками воздушного боя. Вместе с тем он учился в Харьковском университете Воздушных сил ВСУ.



Дмитрий Фишер / Фото, предоставленное 24 Каналу

За годы службы он занимал должность командира звена, а затем – командира авиационной эскадрильи 831-й бригады тактической авиации.

Также пилот участвовал в международных авиационных показах. Например, в Великобритании на одном из авиашоу Дмитрий Фишер был отмечен премией за лучший показ фигур высшего пилотажа среди стран, не являющихся членами НАТО. А в 2017 году на International Airshow в Польше получил благодарность от тамошнего президента.

Су-27 и начало российско-украинской войны

Когда началась российско-украинская война, Дмитрий Фишер перехватил российский самолет радиоэлектронной разведки Ил-20 южнее Донецка. Этот борт нарушил воздушное пространство Украины. Фишер на борту Су-27 держал вражеский самолет в зоне видимости и должен был запустить ракету, чтобы сбить его. Однако тогда он получил жесткий приказ не применять оружие, чтобы россияне не использовали это как повод для полномасштабного вторжения.



Дмитрий Фишер на борту Су-27 / Фото, предоставленное 24 Каналу

В 2017 году Дмитрий Фишер стал заместителем командира 40-й бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ. Однако через год пилот завершил службу в армии. Но через 4 года пришлось вернуться.

24 февраля. Почти вся страна просыпается от взрывов – россияне атакуют ракетами от Луганщины до Львовщины. Тогда многие люди без колебаний стали на защиту Родине, а Дмитрий Фишер – вернулся в армию.

Последнее боевое задание Фишера

С первых дней полномасштабной войны Дмитрий Фишер делал все для защиты украинского неба во время боев за Киевскую, Черниговскую, Сумскую и Харьковскую области. За самоотверженную службу и проявленное мужество в апреле 2022 года был удостоен ордена Богдана Хмельницкого III степени.

Также Дмитрий Фишер участвовал в операции по освобождению острова Змеиный, нанося удары по россиянам там. Остров был освобожден тем летом, однако, к сожалению, Фишер этого не увидел.



Дмитрий Фишер / Фото, предоставленное 24 Каналу

Свое последнее боевое задание Дмитрий Фишер выполнял в Запорожской области 5 июня 2022 года. Однако тогда вражеская ПВО подбила Су-27 и самолет разбился на временно оккупированной территории Ореховского района. Официально с тех пор пилот считался пропавшим без вести, а возможностей эвакуировать тело Фишера не было.

Лишь спустя более года во время контрнаступления украинских войск с территории, где разбился самолет, удалось выбить россиян, но она перешла в серую зону. Захватчики заминировали абсолютно все во время отступления. Включая останки пилота, которые все это время оставались на месте аварии.

Но забрать тело пилота казалось почти невозможным – плотное минирование и расстояние от вражеских позиций около 500 метров. Однако в феврале 2024 года бойцы ГУР МО смогли эвакуировать останки Дмитрия Фишера, а позже тест ДНК подтвердил, что это именно он. Прощание состоялось 28 марта 2024 года в Миргороде – почти через 2 года после гибели.



Прощание с Дмитрием Фишером / Фото 831-й бригады тактической авиации

Сейчас собратья Дмитрия Фишера выступают за присвоение пилоту звания Героя Украины с вручением ордена Золотая Звезда (посмертно) за его вклад в оборону Украины, за мужество и отвагу, проявленные во время полномасштабной российско-украинской войны.