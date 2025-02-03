Мужчина защищал Украину почти 3 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 831 бригаду тактической авиации.

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Что известно об Иване Болотове

В 831 бригаде тактической авиации говорят, что, несмотря на возраст, Иван был смелым, грамотным и опытным воином, который беспощадно бил оккупантов на всех его подступах и направлениях фронта.

Выражаем соболезнования родным Ивана, он погиб в бою, как Герой! Он остался для нас примером высокого мужества, несокрушимости и жажды победы,

– говорится в сообщении.

Там добавляют, что Иван был настоящим патриотом и отмечают, что летчики не умирают, они навеки остаются в небе.

20 января возле Покровска Донецкой области также погиб боец подразделения ALASTOR 25 ОПДБр Дмитрий "Айтишник" Щербина. Он присоединился в ряды добровольцев в декабре 2022 года. У погибшего остались жена и трое детей.