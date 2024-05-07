О его смерти сегодня сообщил заместитель командира БрСпН "Азов" Никита Надточий. Защитнику всего два месяца назад – 10 марта, исполнился 21 год. Назарий еще до своего совершеннолетия тайно прошел курс молодого бойца в "Азове". После этого он там и остался.

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Что известно об украинском защитнике

Назарий Гринцевич с позывным "Гринка" три месяца вместе с побратимами держал оборону на "Азовстали", после чего попал в плен. Более 4 месяцев его держали в колонии оккупированной так называемой "ДНР". Известно, что боец был одним из самых молодых военных, которые участвовали в обороне "Азовстали".

В рамках большого обмена пленными, состоявшегося 21 сентября 2022 года, Назария Гринцевича вместе с 215 украинскими военнопленными вернули домой. После освобождения он вместе с товарищами основал подразделение "Контакт 12". Там "Гринка" был командиром взвода оптических наблюдателей

Гибель Назария Гринцевича прокомментировал майор ВСУ, заместитель командира 3-й ОШБр и экс-командира полка "Азов" Максим Жорин.

Назарий Гринцевич "Гринка". В 18 лет он уже воевал на Азовстали, потом вернулся из плена, встал снова в строй и погиб в бою. Несмотря на такой возраст, ему не нужно было объяснять, зачем защищать свою страну,

– написал он.

Назарий "Гринка" Гринцевич" / Фото Марианны Колос

Что бы ни было у вас, любите маму, ешьте кашу и любите Украину,

– эти слова Назария навсегда останутся в памяти его родных, друзей и побратимов.

Назарий "Гринка" Гринцевич" / Фото Марианны Колос

Известно, что войну парень встретил в Мариуполе. Назарий три месяца вместе с побратимами удерживал "Азовсталь". Свой 19-й день рождения парень встретил обороняя город от захватчиков. Так продолжалось пока не поступил приказ о сохранении жизни.

Редакция 24 Канала выражает свои соболезнования семье и близким погибшего защитника, который до последнего вздоха защищал наше государство. Вечная память!

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