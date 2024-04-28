Трагическое известие сообщил штаб-сержант третьего батальона Президентской бригады Виталий Ременный. По его словам, Торнадо был одним из лучших.

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Не только воин, но и друг

Его мужество и решительность являлись примером для других военных.

Мы потеряли одного из наших лучших. Игорь "Торнадо" Черноусов, наш товарищ, друг и незаменимый воин, погиб в борьбе за независимость и территориальную целостность Украины. Эта трагедия коснулась нашей семьи, 3 батальона бригады "Буревой", до самого сердца,

– написал Ременный.

Он добавил, что Игорь Черноусов был не только отличным воином, но и верным другом, всегда готовым помочь и поддержать в любой ситуации.

Эта потеря не сломает нас, а только укрепит нашу решительность и стойкость. Мы никогда не забудем Игоря и всегда будем помнить его как настоящего героя, отдавшего свою жизнь за нашу страну, за ее независимость и защиту,

– подчеркнул собрат погибшего.

Редакция 24 Канала выражает соболезнование всем родным, близким и знакомым украинского защитника. Вечная память!

Они отдали жизнь за Украину