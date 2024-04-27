Женщина сообщила, что уже имеет духовный опыт и получила необходимые знания для выполнения обязанностей капеллана. Напомним, что Степан Тарабалка погиб 13 марта во время воздушного боя в небе над Житомиром.

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"Хочу быть полезной"

Мать Степана Тарабалки, украинского летчика и Героя Украины, известного как "Призрак Киева", после его гибели вступила в ряды военных капелланов.

После гибели сына я поняла, что основной опорой в это время есть присутствие Божие в твоей жизни. Поэтому я приняла решение присоединиться к деятельности военных капелланов,

– заметила Наталья Тарабалка.

Женщина рассказала, что получила определенный опыт и знания в капелланстве, ведь хочет быть полезной не только для своей семьи, но и для военных и ветеранов.

"Хочу донести важность веры в Бога и открытости в общении с Богом, несмотря на наши сложные обстоятельства",– добавила женщина.

Обращение Наталии Тарабалки: смотрите видео

Герой Украины Степан Тарабалка: что известно