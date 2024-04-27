Жінка повідомила, що вже має духовний досвід і отримала необхідні знання для виконання обов'язків капелана. Нагадаємо, що Степан Тарабалка загинув 13 березня під час повітряного бою у небі над Житомиром.

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"Хочу бути корисною"

Мати Степана Тарабалки, українського льотчика і Героя України, відомого як "Привид Києва", після його загибелі вступила до лав військових капеланів.

Після загибелі сина я зрозуміла, що основною опорою у цей час є присутність Божа у твоєму житті. Тому я ухвалила рішення долучитися до діяльності військових капеланів,

– зауважила Наталія Тарабалка.

Жінка розповіла, що отримала певний досвід та знання у капеланстві, адже хоче бути корисною не лише для своєї родини, а й для військових та ветеранів.

"Хочу донести важливість віри у Бога і відкритості у спілкуванні з Богом, не дивлячись на наші складні обставини", – додала жінка.

Звернення Наталії Тарабалки: дивіться відео

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