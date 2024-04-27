Жінка повідомила, що вже має духовний досвід і отримала необхідні знання для виконання обов'язків капелана. Нагадаємо, що Степан Тарабалка загинув 13 березня під час повітряного бою у небі над Житомиром.
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"Хочу бути корисною"
Мати Степана Тарабалки, українського льотчика і Героя України, відомого як "Привид Києва", після його загибелі вступила до лав військових капеланів.
Після загибелі сина я зрозуміла, що основною опорою у цей час є присутність Божа у твоєму житті. Тому я ухвалила рішення долучитися до діяльності військових капеланів,
– зауважила Наталія Тарабалка.
Жінка розповіла, що отримала певний досвід та знання у капеланстві, адже хоче бути корисною не лише для своєї родини, а й для військових та ветеранів.
"Хочу донести важливість віри у Бога і відкритості у спілкуванні з Богом, не дивлячись на наші складні обставини", – додала жінка.
Звернення Наталії Тарабалки: дивіться відео
Герой України Степан Тарабалка: що відомо
- Степан Тарабалка – один з українських льотчиків, отримав прізвисько "Привид Києва" за свої бойові успіхи у повітрі на початку повномасштабного вторгнення Росії. Протягом першої доби війни він збив 6 ворожих літаків: Су-27, МіГ-29, 2 Су-35 та 2 Су-25.
- Пізніше український ас, керуючи своїм МіГ-29, збільшив кількість знищених літаків противника до 40. Степан Тарабалка загинув у віці 29 років в небі над Житомиром. Тоді зарубіжні журналісти писали про можливу загибель "Привида Києва".
- Льотчик був нагороджений посмертно званням Героя України та орденом "Золота Зірка". У нього залишилися батьки, дружина та син.