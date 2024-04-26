Министр обороны Соединенных Штатов сообщил, что это произойдет уже вскоре. По его словам, первые самолеты F-16 начнут прибывать в Украину в этом году вместе с обученными пилотами и обслуживающим персоналом.

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Начнут прибывать уже в этом году

Глава Пентагона Ллойд Остин днем, 26 апреля, заявил, что в течение последних двух лет полномасштабной войны члены Контактной группы по обороне предоставили Украине более 70 комплексов противовоздушной обороны средней и большой дальности. В частности, наше государство получило тысячи ракет от союзников.

Мы предоставили более 3 тысяч единиц бронетехники, в том числе более 800 основных боевых танков. Мы передали Украине десятки тысяч противотанковых ракет,

– подчеркнул он.

Министр обороны Соединенных Штатов также раскрыл детали относительно F-16 для нашего государства, которые так долго ожидают. По его словам, уже в 2024 году в Украину начнут прибывать первые истребители.

"В этом году в Украину начнут прибывать больше эскадрильи подаренных F-16 вместе с пилотами и обслуживающим персоналом, обученными членами этой Контактной группы", – заявил Остин.

США анонсировали дополнительный пакет военной помощи Украине

Министр обороны США анонсировал выделение еще одного оборонного пакета помощи Украине во время очередной встречи в формате "Рамштайн", в которой приняли участие представители более 50 стран.

Глава Пентагона заявил, что его сумма составляет один миллиард долларов. В нем для защитников заложены ракеты для HIMARS, снаряды, системы ПВО и другое вооружение.

Предоставление Украине F-16