Министр обороны США анонсировал выделение еще одного оборонного пакета помощи Украине. Это произошло во время очередной встречи в формате Рамштайн, в которой приняли участие представители более 50 стран.
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Что передадут американцы
Глава Пентагона заявил, что его сумма составляет один миллиард долларов. В нем для защитников заложено ракеты для HIMARS, снаряды, системы ПВО и другое вооружение.
По словам Остина, самый высокий приоритет – усиление украинской ПВО.
Мы сегодня будем особенно сосредотачиваться на усилении украинских систем ПВО для того, чтобы Украина действительно могла закрывать свое небо,
– отметил министр.
Напомним, что 24 апреля произошло историческое событие. Президент Байден подписал многострадальный законопроект о финансировании военной помощи Украине. Речь идет о более чем 60 миллиардах долларов.
До этого за документ голосовали в Сенате и Палате представителей. После полугода затягивания и отказа ставить помощь Украины на голосование спикер Палаты представителей Майк Джонсон наконец-то изменил свою позицию.
Отметим, что еще осенью 2023 года Джо Байден зарегистрировал в Конгрессе совместный законопроект о помощи союзникам, включая Израиль и Украину. Несмотря на то, что Белый дом неоднократно отмечал немедленное принятие этого документа, а также предупреждал об угрозе в случае его отклонения, Джонсон отказывался выносить его на голосование.
Впрочем, все изменилось после 14 апреля, когда Израиль подвергся воздушной атаке Ирана. В повестке дня в американском обществе и парламенте снова оказалась поддержка союзников.
Джонсон согласился, что Украина очень нуждается в помощи. Правда, вместо президентского совместного законопроекта он предложил четыре отдельных – для каждого из союзников – Украине, Израилю и Тайваню, а также относительно замороженных активов России.
Как следствие, закон был принят по сокращенной процедуре – всего за четыре дня.
Пакеты помощи от США: что получит Украина
- После подписания закона Байден сразу сообщил, что США готовят новый пакет помощи Украине на миллиард долларов. В нем есть боеприпасы для ПВО, артиллерийские снаряды и бронетехника. В частности, в пакет вошли ракеты RIM-7 и AIM-9M для систем ПВО, зенитные ракеты Stinger, дополнительные боеприпасы для HIMARS, боевые машины пехоты Bradley, противотанковые ракеты TOW, запасные части, полевое оборудование, обучающие боеприпасы, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование. . Президент США заверил тогда, что этот пакет помощи будет направлен уже через несколько часов после анонсирования.
- По данным Politico, Вашингтон также готовит к передаче один из своих крупнейших на сегодняшний день пакетов военной помощи Украине. Его стоимость составит 6 миллиардов долларов.