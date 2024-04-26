Министр обороны США анонсировал выделение еще одного оборонного пакета помощи Украине. Это произошло во время очередной встречи в формате Рамштайн, в которой приняли участие представители более 50 стран.

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Что передадут американцы

Глава Пентагона заявил, что его сумма составляет один миллиард долларов. В нем для защитников заложено ракеты для HIMARS, снаряды, системы ПВО и другое вооружение.

По словам Остина, самый высокий приоритет – усиление украинской ПВО.

Мы сегодня будем особенно сосредотачиваться на усилении украинских систем ПВО для того, чтобы Украина действительно могла закрывать свое небо,

– отметил министр.

Напомним, что 24 апреля произошло историческое событие. Президент Байден подписал многострадальный законопроект о финансировании военной помощи Украине. Речь идет о более чем 60 миллиардах долларов.

До этого за документ голосовали в Сенате и Палате представителей. После полугода затягивания и отказа ставить помощь Украины на голосование спикер Палаты представителей Майк Джонсон наконец-то изменил свою позицию.

Отметим, что еще осенью 2023 года Джо Байден зарегистрировал в Конгрессе совместный законопроект о помощи союзникам, включая Израиль и Украину. Несмотря на то, что Белый дом неоднократно отмечал немедленное принятие этого документа, а также предупреждал об угрозе в случае его отклонения, Джонсон отказывался выносить его на голосование.

Впрочем, все изменилось после 14 апреля, когда Израиль подвергся воздушной атаке Ирана. В повестке дня в американском обществе и парламенте снова оказалась поддержка союзников.

Джонсон согласился, что Украина очень нуждается в помощи. Правда, вместо президентского совместного законопроекта он предложил четыре отдельных – для каждого из союзников – Украине, Израилю и Тайваню, а также относительно замороженных активов России.

Как следствие, закон был принят по сокращенной процедуре – всего за четыре дня.

Пакеты помощи от США: что получит Украина