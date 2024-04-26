Міністр оборони США анонсував виділення ще одного оборонного пакету допомоги Україні. Це відбулося під час чергової зустрічі у форматі "Рамштайн", в якій взяли участь представники понад 50 країн.

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Що передадуть американці

Очільник Пентагону заявив, що його сума становить один мільярд доларів. У ньому для захисників закладено ракети для HIMARS, снаряди, системи ППО та інше озброєння.

За словами Остіна, найвищий пріоритет – посилення української ППО.

Ми сьогодні особливо зосереджуватимемося на посиленні українських систем ППО для того, щоб Україна справді могла закривати своє небо,

– наголосив міністр.

Нагадаємо, що 24 квітня сталася історична подія. Президент Байден підписав багатостраждальний законопроєкт про фінансування військової допомоги Україні. Йдеться про понад 60 мільярдів доларів.

Перед цим за документ голосували у Сенаті та Палаті представників. Після півроку затягування і відмови ставити допомогу України на голосування спікер Палати представників Майк Джонсон нарешті змінив свою позицію.

Зазначимо, що ще восени 2023 року Джо Байден зареєстрував у Конгресі спільний законопроєкт про допомогу союзникам, зокрема Ізраїлю та Україні. Попри те, що Білий дім неодноразово наголошував на негайному ухваленні цього документу, а також попереджав про загрозу у разі його відхилення, Джонсон відмовлявся виносити його на голосування.

Втім, усе змінилося після 14 квітня, коли Ізраїль зазнав повітряної атаки Ірану. На порядку денному в американському суспільстві та парламенті знову опинилася підтримка союзників.

Джонсон погодився, що Україна дуже потребує допомоги. Щоправда, він замість президентського спільного законопроєкту запронував чотири окремих – для кожного із союзників – Україні, Ізраїлю та Тайваню, а також щодо заморожених активів Росії.

Як наслідок, закон був ухвалений за скороченою процедурою – усього за чотири дні.

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