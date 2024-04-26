Міністр оборони США анонсував виділення ще одного оборонного пакету допомоги Україні. Це відбулося під час чергової зустрічі у форматі "Рамштайн", в якій взяли участь представники понад 50 країн.
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Що передадуть американці
Очільник Пентагону заявив, що його сума становить один мільярд доларів. У ньому для захисників закладено ракети для HIMARS, снаряди, системи ППО та інше озброєння.
За словами Остіна, найвищий пріоритет – посилення української ППО.
Ми сьогодні особливо зосереджуватимемося на посиленні українських систем ППО для того, щоб Україна справді могла закривати своє небо,
– наголосив міністр.
Нагадаємо, що 24 квітня сталася історична подія. Президент Байден підписав багатостраждальний законопроєкт про фінансування військової допомоги Україні. Йдеться про понад 60 мільярдів доларів.
Перед цим за документ голосували у Сенаті та Палаті представників. Після півроку затягування і відмови ставити допомогу України на голосування спікер Палати представників Майк Джонсон нарешті змінив свою позицію.
Зазначимо, що ще восени 2023 року Джо Байден зареєстрував у Конгресі спільний законопроєкт про допомогу союзникам, зокрема Ізраїлю та Україні. Попри те, що Білий дім неодноразово наголошував на негайному ухваленні цього документу, а також попереджав про загрозу у разі його відхилення, Джонсон відмовлявся виносити його на голосування.
Втім, усе змінилося після 14 квітня, коли Ізраїль зазнав повітряної атаки Ірану. На порядку денному в американському суспільстві та парламенті знову опинилася підтримка союзників.
Джонсон погодився, що Україна дуже потребує допомоги. Щоправда, він замість президентського спільного законопроєкту запронував чотири окремих – для кожного із союзників – Україні, Ізраїлю та Тайваню, а також щодо заморожених активів Росії.
Як наслідок, закон був ухвалений за скороченою процедурою – усього за чотири дні.
Пакети допомоги від США: що отримає Україна
- Після підписання закону Байден одразу повідомив, що США готують новий пакет допомоги Україні на мільярд доларів. У ньому є боєприпаси для ППО, артилерійські снаряди та бронетехніка. Зокрема, до пакету увійшли ракети RIM-7 і AIM-9M для систем ППО, зенітні ракети Stinger, додаткові боєприпаси для HIMARS, бойові машини піхоти Bradley, протитанкові ракети TOW, запасні частини, польове обладнання, навчальні боєприпаси, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання. Президент США запевнив тоді, що цей пакет допомоги відправлять вже за кілька годин після анонсування.
- За даними Politico, Вашингтон також готує до передачі один із своїх найбільших на сьогодні пакетів військової допомоги Україні. Його вартість складе 6 мільярдів доларів.