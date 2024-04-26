Журналісти Politico наголосили цей пакет може бути завершений і оголошений уже в п’ятницю, 26 квітня. Ця допомога є частиною із загального фінансування на 61 мільярд доларів США, яке раніше ухвалив Конгрес і підписав Джо Байден.

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США готують новий пакет допомоги Україні

У виданні зазначили, що, за словами одного з офіційних осіб і третьої особи, знайомої з планом, цей пакет військової допомоги від США включатиме системи ППО Patriot, артилерійські боєприпаси, безпілотники, зброю для боротьби з дронами та ракети класу "повітря – повітря", які будуть встановлені на винищувачах.

Обладнання, швидше за все, не прибуде в Україну протягом кількох років, оскільки гроші виділяються в рамках Ініціативи сприяння безпеці України, яка видає контракти американським оборонним фірмам на виготовлення нового обладнання для України, а не залучає із поточних запасів США,

– наголосили журналісти.

Очікується, що міністр оборони США Ллойд Остін оголосить про нову допомогу під час віртуальної зустрічі в п'ятницю з понад 50 країнами, які входять до Контактної групи з питань оборони України, відому також як "Рамштайн".

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