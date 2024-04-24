Під час свого виступу у Білому домі Джо Байден заявив, що підписав законопроєкт про допомогу Україні. Про це пише 24 Канал.

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Байден підписав довгоочікуваний законопроєкт

У середу 24 квітня Байден підписав законопроєкт про пакет допомоги партнерам, який пізно ввечері у вівторок прийняв Сенат.

Цей пакет загальною вартістю 95 мільярдів доларів включає майже 61 мільярд доларів на допомогу Україні, 26 мільярдів доларів для Ізраїлю та 8 мільярдів доларів для Індо-Тихоокеанського регіону.

У пакет також входить законопроєкт, який зрештою може призвести до заборони TikTok у США.

Підписання пакета допомоги стало кульмінацією місяців напружених переговорів та дебатів.

США обіцяли швидко надати допомогу після підписання законопроєкту