У вівторок, 23 квітня, Сенат США схвалив пакет допомоги на суму 95 мільярдів доларів, який включає військову підтримку України, Ізраїлю та Тайваню.

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Байден пообіцяв підписати його, "як тільки він надійде на стіл" у середу, 24 квітня, щоб допомогу можна було надіслати "цього тижня".

Раніше Байден привітав ухвалення пакету допомоги у своїй заяві. Президент назвав його "критично важливим законопроєктом, який зробить нашу націю та світ більш безпечними, оскільки ми підтримуємо наших друзів, які захищаються від терористів, таких як ХАМАС, і тиранів, таких як Путін".

Байден підпише документ вже сьогодні

Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак також підтвердив, що підписання законопроєкту очікується у середу, 24 квітня.

Також очікуємо, що в цьому пакеті буде все, що нам необхідно. Наші військові, головком, міністр оборони на постійному контакті, партнери знають, що нам необхідно,

– додав Єрмак.

Байден також планує виступити із зверненням до нації. Раніше президент США не раз наголошував, що допомога Україні потрібна негайно, адже за її відсутність українські воїни платять своїм життям.

Як у США ухвалювали законопроєкт про допомогу