У вівторок, 23 квітня, Сенат США схвалив пакет допомоги на суму 95 мільярдів доларів, який включає військову підтримку України, Ізраїлю та Тайваню.
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Байден пообіцяв підписати його, "як тільки він надійде на стіл" у середу, 24 квітня, щоб допомогу можна було надіслати "цього тижня".
Раніше Байден привітав ухвалення пакету допомоги у своїй заяві. Президент назвав його "критично важливим законопроєктом, який зробить нашу націю та світ більш безпечними, оскільки ми підтримуємо наших друзів, які захищаються від терористів, таких як ХАМАС, і тиранів, таких як Путін".
Байден підпише документ вже сьогодні
Глава Офісу Президента України Андрій Єрмак також підтвердив, що підписання законопроєкту очікується у середу, 24 квітня.
Також очікуємо, що в цьому пакеті буде все, що нам необхідно. Наші військові, головком, міністр оборони на постійному контакті, партнери знають, що нам необхідно,
– додав Єрмак.
Байден також планує виступити із зверненням до нації. Раніше президент США не раз наголошував, що допомога Україні потрібна негайно, адже за її відсутність українські воїни платять своїм життям.
Як у США ухвалювали законопроєкт про допомогу
- Палата представників США ввечері 20 квітня нарешті підтримала рішення про передачу Україні 60,8 мільярда доларів допомоги. Всі чотири законопроєкти з пакета набрали необхідні голоси.
- Президент України Володимир Зеленський висловив свою вдячність політичним лідерам США за прийняття законопроєкту про допомогу Україні. За його словами, ця допомога може стати ключовим фактором у перемозі над Росією.
- Згодом законопроєкт підтримав і Сенат США. Спочатку процедуру голосування намагались затягнути республіканці, проте нашу державу все ж підтримали 311 конгресменів.
- У Білому домі зазначили, що українці зараз потребують артилерії та зміцнення протиповітряної оборони. Про те, що саме увійде до пакета допомоги наразі не говорять, але відомо, що це дозволить суттєво змінити ситуацію на полі бою. У Білому домі додали, що потреба у передачі нової зброї та амуніції є критичною.