Во вторник, 23 апреля, Сенат США одобрил пакет помощи на сумму 95 миллиардов долларов, который включает военную поддержку Украины, Израиля и Тайваня.

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Байден пообещал подписать его, "как только он поступит на стол" в среду, 24 апреля, чтобы помощь можно было отправить "на этой неделе".

Ранее Байден приветствовал принятие пакета помощи в своем заявлении. Президент назвал его "критически важным законопроектом, который сделает нашу нацию и мир более безопасными, поскольку мы поддерживаем наших друзей, которые защищаются от террористов, таких как ХАМАС, и тиранов, таких как Путин".

Байден подпишет документ уже сегодня

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак также подтвердил, что подписание законопроекта ожидается в среду, 24 апреля.

Также ожидаем, что в этом пакете будет все, что нам необходимо. Наши военные, главком, министр обороны на постоянном контакте, партнеры знают, что нам необходимо,

– добавил Ермак.

Байден также планирует выступить с обращением к нации. Ранее президент США не раз подчеркивал, что помощь Украине нужна немедленно, ведь за ее отсутствие украинские воины платят своей жизнью.

Как в США принимали законопроект о помощи