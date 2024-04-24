Во вторник, 23 апреля, Сенат США одобрил пакет помощи на сумму 95 миллиардов долларов, который включает военную поддержку Украины, Израиля и Тайваня.
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Байден пообещал подписать его, "как только он поступит на стол" в среду, 24 апреля, чтобы помощь можно было отправить "на этой неделе".
Ранее Байден приветствовал принятие пакета помощи в своем заявлении. Президент назвал его "критически важным законопроектом, который сделает нашу нацию и мир более безопасными, поскольку мы поддерживаем наших друзей, которые защищаются от террористов, таких как ХАМАС, и тиранов, таких как Путин".
Байден подпишет документ уже сегодня
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак также подтвердил, что подписание законопроекта ожидается в среду, 24 апреля.
Также ожидаем, что в этом пакете будет все, что нам необходимо. Наши военные, главком, министр обороны на постоянном контакте, партнеры знают, что нам необходимо,
– добавил Ермак.
Байден также планирует выступить с обращением к нации. Ранее президент США не раз подчеркивал, что помощь Украине нужна немедленно, ведь за ее отсутствие украинские воины платят своей жизнью.
Как в США принимали законопроект о помощи
- Палата представителей США вечером 20 апреля наконец поддержала решение о передаче Украине 60,8 миллиардов долларов помощи. Все четыре законопроекта из пакета набрали необходимые голоса.
- Президент Украины Владимир Зеленский выразил свою благодарность политическим лидерам США за принятие законопроекта о помощи Украине. По его словам, эта помощь может стать ключевым фактором в победе над Россией.
- Впоследствии законопроект поддержал и Сенат США. Сначала процедуру голосования пытались затянуть республиканцы, однако наше государство все же поддержали 311 конгрессменов.
- В Белом доме отметили, что украинцы сейчас нуждаются в артиллерии и укреплении противовоздушной обороны. О том, что именно войдет в пакет помощи пока не говорят, но известно, что это позволит существенно изменить ситуацию на поле боя. В Белом доме добавили, что потребность в передаче нового оружия и амуниции является критической.