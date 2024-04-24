У багатьох американських політиків виникали питання, чому за законопроєкт про підтримку України так довго не голосували. Про це 24 Каналу розповів американський політик, лідер Республіканської партії 45 округу Нью-Йорка Борис Пінкус, додавши, що також був обурений цим фактом.

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Чому було зволікання з допомогою

"Я відверто скажу, що США – це не ідеальна країна, у нас також є багато внутрішніх проблем. Конгресмени, які виступали проти, просто хочуть бути переобраними. Вони представляють Сполучені Штати, де багато хто бідує, де велика злочинність, інфляція, нелегальні мігранти", – розповів лідер Республіканської партії 45 округу Нью-Йорка.

Тому виборці кажуть своїм депутатам, що якщо вони не підтримають їх та найперше не розв'яжуть їхні проблеми, а вже потім українські, то ніхто за них не проголосує.

Якщо горить ваш будинок, і горить будинок сусіда, то ви спершу рятуватимете свій. Американці мають чимало проблем. На вулиці виходять тисячі людей проти Ізраїлю, є антисемітські мітинги, але й проти України також, бо такі люди теж є,

– додав Борис Пінкус.

Проте за два роки після повномасштабного вторгнення населення США вже зрозуміло, що таке Україна, на вулицях висять синьо-жовті прапори, на машинах наша символіка, а в містах відкрито центри для збору допомоги українцям.

Чи може цей пакет допомоги стати останнім

Борис Пінкус висловив сподівання, що Україна переможе у війні ще у 2024 році. Вже зараз ми можемо побачити збільшення допомоги від країн Європи. Тому після голосування в Конгресі, ймовірно, відбудеться "ланцюгова реакція".

У Європі сьогодні 101 комплекс Patriot. Чому не можна було передати Україні хоча б десяток? Чому всі чекали, поки США ухвалять рішення? Але я переконаний, що початок матиме чудове продовження. І так буде до повної перемоги України,

– наголосив Борис Пінкус.

Щодо допомоги, то варто сподіватися, що влітку 2024 року на ювілейному саміті НАТО, Україну запросять стати членом Альянсу. Також має бути ухвалене рішення про взаємодопомогу між Україною та США, схоже до того, яке вже існує між США та Ізраїлем. Це було б чудовим варіантом.

Борис Пінкус додав, що Сполучені Штати неодмінно будуть з Україною до самого кінця, адже своїх союзників вони не покидають.

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