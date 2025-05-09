Європейські чиновники заявляють, що Вашингтон неофіційно дав зрозуміти, що не буде заперечувати проти збору доказів для трибуналу над Путіним, передає 24 Канал із посиланням на Euroactiv.

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Що відомо

Європейці наполягають на тому, щоб російських високопосадовців судили за злочин агресії проти України, але відсутність підтримки США може обмежити шанси цієї ініціативи на успіх.

У той час як Росія святкувала "день побєди" з військовим парадом у Москві, група міністрів закордонних справ Європи зібралася у Львові, щоб політично підтримати пропозицію щодо створення спеціального трибуналу для притягнення керівництва Росії до відповідальності за агресію проти України.

Ця ініціатива, що готувалася понад два роки, вже здобула підтримку понад 40 країн – включно з усіма членами ЄС, за винятком Угорщини та Словаччини, а також більшості країн G7. Втім, серед прихильників – відсутні США.

Як пише видання, успіх ініціативи залежатиме від двох чинників: юридичної міцності трибуналу та здатності подолати небажання США брати участь у міжнародних судових структурах – особливо за адміністрації Трампа.

Головний дипломат ЄС Кая Каллас зберігає оптимізм. Вона заявила, що рано чи пізно США приєднаються до ініціативи щодо трибуналу над Путіним і його поплічниками.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль повідомив журналістам у Львові, що "запросить" свого американського колегу, держсекретаря Марко Рубіо, відновити роботу над трибуналом.

Чиновники ЄС також зазначили, що США неофіційно дали зрозуміти, що не заперечуватимуть проти збору доказів для трибуналу – обережна, але важлива поступка.

Вони також применшують значення попередньої ворожості Трампа до МКС, вказуючи, що це було здебільшого пов'язано з розслідуваннями проти прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

Якщо все піде за планом, Рада Європи має офіційно затвердити трибунал 14 травня в Люксембурзі голосуванням міністрів — необхідно дві третини.

За даними посадовців ЄС, агентство Євроюст вже зібрало "значну кількість доказів", що можуть бути використані для висунення обвинувачень. Українські урядовці стверджують, що прокуратура вже має близько 190 000 справ.

Замість широкого охоплення, трибунал зосередиться винятково на керівництві Росії – президентові, прем'єр-міністрові та міністрові закордонних справ, яких ідентифікували як ключових архітекторів вторгнення.

Розслідування та обвинувачення можуть початися вже на основі зібраних доказів.