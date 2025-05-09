Звісно, це не означає, що вже завтра диктатор опиниться на лаві підсудних. Але процес притягнення росіян до відповідальності за злочини запущено, і це дуже важливо. 24 Канал передає деталі.

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Коли Путіна судитимуть за агресію проти України

Андрій Сибіга підкреслив, що для трьох російських чиновників покарання буде невідворотним. Мова про Путіна, прем'єр-міністра Росії Мішустіна та міністра закордонних справ Лаврова. Усі вони – міжнародні військові злочинці.

Створення цього трибуналу покликано для того, щоб виносити в майбутньому відповідні вироки. Трибунал буде розташовуватися в Гаазі, столиці міжнародного права та відповідальності. Ми зараз приступаємо активно до роботи з Радою Європи,

– розповів міністр закордонних справ України.

Рада Європи (РЄ) є центральним елементом цього процесу. Формально-процедурне схвалення відбудеться в Люксембурзі. А коли Рада Європи й Україна ухвалять угоду, це поставить крапку в процесі створення юридичної інфраструктури щодо притягнення росіян до відповідальності за злочин агресії.

Кая Каллас додала: РЄ готує всі документи. Можливо, все буде готово до 2026 року.

Із самого початку повномасштабної війни всі злочини Росії документували. Ба більше, агресія Росії проти України – найбільш задокументована війна.

У ЄС мають декілька версій, як притягнути росіян, а також Лукашенка, до відповідальності. Наразі розробляють план А, та розглядають також план Б і план С.